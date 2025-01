Top 10 : très grosses plus-values

Un transfert à 50 millions d’euros bonus compris moins de deux ans après un achat à 100 000 euros, c’est la prouesse réalisée par le RC Lens avec la ventre d’Abdulkodir Khusanov à Manchester City. Mais attention, c’est loin d’être la plus grande plus-value de l’histoire du foot. Florilège.

#10 – Antony, Ajax vers Manchester United (2022) : +79,25 millions d’euros

On commence ce top 10 avec un cas d’école. Habitué à flairer les bons coups, l’Ajax reste sur une grosse perf dans le domaine. Elle remonte à la fin du mercato 2022, et la vente d’Antony à Manchester United contre un chèque de 95 millions d’euros, soit une plus-value d’environ 79 millions d’euros après l’avoir chiné à São Paulo. Un joli coup pour le vendeur, pas pour l’acheteur qui s’est sûrement demandé si c’est le vrai Antony qu’il a reçu dans la boîte : trois saisons plus tard, le Brésilien tarde à s’imposer et ne semble pas entrer dans les plans de Rúben Amorim.

#9 – Eden Hazard, Chelsea vers Real Madrid (2019) : +85 millions d’euros

LE transfert hype de l’été 2019. Derrière tous ces strass et paillettes aboutissant sur son échec à la Maison-Blanche puis à une fin de carrière, Eden Hazard aura tout de même ramené à Chelsea sa meilleure plus-value : 85 millions d’euros. Recruté pour 36 au LOSC en 2012, puis vendu pour 120 sept ans plus tard, le Belge aura rapporté gros au club de la banlieue de Londres, habitué depuis le départ d’Abramovitch à dépenser n’importe comment. Vous verrez… La 7 va vous surprendre !…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com