Top 10 : Les victoires de Nice en Coupe d’Europe

Battu à Fenerbahçe ce jeudi soir, l'OGC Nice a étendu sa série à quatorze rencontres consécutives sans la moindre victoire en coupes d'Europe. Voici une tentative de redonner (un peu) le sourire aux supporters des Aiglons en se remémorant les dix plus belles.

Nice 3-2 Real Madrid

4 février 1960, quart de finale aller de C1

Oui, il fut un temps où l’OGC Nice disputait des quarts de finale de ce qui s’appelait encore la Coupe des clubs champions. Et avec une certaine réussite. Trois ans après avoir déjà buté sur ces mêmes Merengue à ce même stade de la compétition, l’attaquant luxembourgeois Victor Nuremberg (auteur d’un triplé) et les Aiglons font tomber la Maison Blanche. Un exploit finalement sans lendemain puisque les futurs champions d’Europe se montrent sans pitié au retour dans la capitale espagnole (4-0). Pas très grave : ça fait au moins une épopée continentale qui a de la gueule.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com