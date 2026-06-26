Top 10 : les plus grosses clims

Il fait trop chaud, on n'en peut plus et les ventilos sont en rupture de stock. Voici 10 bonnes grosses clims pour se rafraîchir.

OM 2-2 PSG

22/10/2017 – 10 e journée de Ligue 1

Dans l’étuve qu’est le Vélodrome, les Marseillais pensaient gagner un Classique pour la première fois depuis 2011. Alors que les Phocéens mènent 2-1, un coup franc d’Edinson Cavani à la 90 e +3 fracasse la transversale de Steve Mandanda, la réussite en prime. Les cheveux gras de l’Uruguayen font le tour du stade, le temps que la clim fasse effet.…

Par Vincent Miffon et Nathan Beaufils pour SOFOOT.com