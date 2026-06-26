Cole Palmer pas rancunier envers Thomas Tuchel

Un glaçon pas rancunier. C’était l’un des absents surprises de la liste de l’Angleterre concoctée par Thomas Tuchel il y a quelques semaines pour disputer le Mondial. Cole Palmer est sorti du silence dans une interview accordée au média anglais i-D concernant sa non-convocation pour la Coupe du monde. L’Anglais a dit comprendre la décision du sélectionneur allemand : « Cette saison n’a pas été la meilleure, mais c’est comme ça. Je ne vais pas me lamenter sur une décision qu’on ne peut pas changer, et j’espère que les gars iront jusqu’au bout. » Bonne mentalité pour le Blue de Chelsea.

Un peu de repos

Interrogé sur sa volonté de regarder les matchs de ses compatriotes à la télévision, l’Anglais n’a pas vraiment tranché : « Si je n’ai rien de prévu, alors je regarderai les matchs, oui » . Avant d’ajouter : « Je vais me détendre cet été, me reposer pour la première fois depuis trois ou quatre ans, avant de refaire ce que j’aime. » …

TC pour SOFOOT.com