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Top 10 : les matchs marquants de l'ère Guardiola à Manchester City
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 17:18

Top 10 : les matchs marquants de l'ère Guardiola à Manchester City

Top 10 : les matchs marquants de l'ère Guardiola à Manchester City

Alors qu’il s’apprête à disputer son dernier match avec Manchester City, Pep Guardiola peut regarder dans le rétro avec nostalgie. Retour sur les dix matchs marquants des Citizens de Pep.

→ Inter : 10 juin 2023 (1-0)

Bon, c’est certainement la finale la moins mémorable de ce siècle, mais pour Manchester City, elle est historique. Le 10 juin 2023 à l’Ataturk d’Istanbul, un plat du pied de Rodri à l’entrée de la surface offrait en effet une première Ligue des champions à City et une troisième à Pep Guardiola. L’aboutissement de son ère dans le nord de l’Angleterre. Rodri lui doit un Ballon d’or.

→ Leicester : 6 mai 2019 (1-0)

Guardiola nous aura bassiné quinze ans avec son tiki-taka, plus chiant qu’enthousiasmant (avis subjectif). Alors quand l’enchaînement de passes façon handball ne fonctionne pas, il faut souvent revenir à la base. Et quoi de mieux qu’un missile pour se faire mousser ? Dans une fin de partie étouffante contre Leicester – à une journée de la fin – Vincent Kompany en a ainsi été l’auteur, en plantant une chiche téléguidée pour offrir le titre à City, inscrire le 100 e but du club à domicile cette saison-là, et un triplé inédit. Record.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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