Une sélection du Mondial s'offre un bain de foule

« Petit pays je t’aime beaucoup » . À trois semaines de leur première Coupe du monde, les joueurs du Cap Vert s’offrent un bain de foule au pays avant de s’envoler pour les États-Unis. Les 26 joueurs retenus par Bubista font actuellement une tournée sur plusieurs îles de l’archipel africain, dans une opération organisée par la fédération cap-verdienne. L’occasion pour certains joueurs nés en Europe (12 sur 26) de découvrir un peu plus la culture de leur sélection.

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OC pour SOFOOT.com