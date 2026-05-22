L'AJ Auxerre met Christophe Pélissier à la porte

Voilà une nouvelle qui ne va pas apaiser les choses. Une fois le maintien acquis, les tensions internes ont éclaté au grand jour ces derniers jours à Auxerre, avec une large part des supporters qui réclament le départ du directeur sportif David Wantier. Ce dernier était en froid avec son entraîneur, Christophe Pélissier, ce qui laissait entendre que James Zhou, propriétaire du club, allait devoir prendre une décision pour la saison prochaine, les deux hommes ne pouvant plus collaborer ensemble.

Alors que le technicien de 60 ans était en conflit avec le directeur sportif David Wantier, le propriétaire du club James Zhou a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec le coach. ➡️ https://t.co/AICaT4ph9F pic.twitter.com/QYfOjMCO9N…

OC pour SOFOOT.com