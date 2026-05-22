Le Real Madrid annonce le départ d'un défenseur
Alabye. Annoncé sur le départ du Real Madrid depuis quelques semaines, David Alaba quittera bel et bien le club à l’issue de la saison . Les Merengues l’ont annoncé via un communiqué ce vendredi, mettant fin à cinq ans de relation avec le défenseur central/latéral/milieu.
Comunicado Oficial: Alaba.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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