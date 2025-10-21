Top 10 : c'est la fête au village

Mjällby l’a prouvé ce lundi : pas besoin de représenter une grosse métropole pour devenir le boss du pays. 1 200 habitants, un village de pêcheurs au bord de la Baltique, et un premier titre de champion de Suède. Et ce n’est pas le premier à faire le coup. Voici dix clubs européens qui ont décroché le Graal en venant de nulle part, ou presque.

NŠ Mura – Slovénie, 11 190 habitants

Imaginez un club fondé il y a cent ans, qui a connu deux disparitions au XXI e siècle, et qui claque le grand NK Maribor (3-1) sur sa pelouse à la dernière journée pour décrocher son premier titre en 2021. C’est la performance folle qu’a réalisé le NŠ Mura, basé dans la petite ville de Murska Sobota et ses 11 190 habitants. Comme beaucoup de ces clubs, c’est un one-shot : la saison suivante, le club slovène dispute la Ligue Conférence dans le même groupe que le Stade rennais, et termine dernier du groupe, malgré une belle victoire face à Tottenham (2-1). Depuis, Mura flotte dans les eaux du milieu de tableau, mais n’oubliera pas son sacre de folie.

FC Unirea Urziceni – Roumanie, 13 380 habitants

Championne de Roumanie en 2008-2009, l’équipe basée à Urzineci, à l’est de Bucarest, a écrit une belle histoire. Les Ialomitenii ont vécu une ascension folle sous l’égide de leur coach Dan Petrescu. Lors du match du titre à la dernière journée face au puissant Steaua Bucarest (1-1), les supporters adverses scandent des chants à leur honneur, la classe. Le club accède à la phase de groupe de Ligue des champions la saison suivante, et fait très bonne figure : 8 points, des succès contre Séville ou les Rangers, et une troisième place qui les envoie en Europa League. La suite est moins brillante : un barrage perdu face à Liverpool (1-0 ; 3-1), un retour à la réalité, et une dissolution en 2011 suite au retrait du propriétaire. Un conte de fées rapide mais intense.…

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com