Toni Kroos ne comprend pas le carton rouge de Luis Díaz
L’art d’être à contre-courant.
Dans son podcast Einfach mal luppen , Toni Kroos est revenu sur le tacle atroce (et l’exclusion) de Luis Díaz sur Achraf Hakimi lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich (1-2). Pour l’ancien milieu du Rekordmeister , l’ailier colombien n’aurait pas dû écoper d’un carton rouge. Selon lui, l’arbitre « a laissé la blessure de Hakimi influencer son appréciation de l’action » . Ce dernier poursuit en déclarant que ce tacle est « dur », mais pas « intentionnel » .…
TM pour SOFOOT.com
0 commentaire
