 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toni Kroos ne comprend pas le carton rouge de Luis Díaz
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 21:39

Toni Kroos ne comprend pas le carton rouge de Luis Díaz

Toni Kroos ne comprend pas le carton rouge de Luis Díaz

L’art d’être à contre-courant.

Dans son podcast Einfach mal luppen , Toni Kroos est revenu sur le tacle atroce (et l’exclusion) de Luis Díaz sur Achraf Hakimi lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich (1-2). Pour l’ancien milieu du Rekordmeister , l’ailier colombien n’aurait pas dû écoper d’un carton rouge. Selon lui, l’arbitre « a laissé la blessure de Hakimi influencer son appréciation de l’action » . Ce dernier poursuit en déclarant que ce tacle est « dur », mais pas « intentionnel » .…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les mots forts de Franck Haise après le cauchemar de Nice
    Les mots forts de Franck Haise après le cauchemar de Nice
    information fournie par So Foot 06.11.2025 23:49 

    Lucide. Après la quatrième défaite consécutive en Ligue Europa et un seizième match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe , l’entraîneur de Nice, Franck Haise, n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « Au-delà des erreurs individuelles, tout le monde ... Lire la suite

  • La Roma et Aston Villa font le job, les Young Boys et Braga prennent l'eau
    La Roma et Aston Villa font le job, les Young Boys et Braga prennent l'eau
    information fournie par So Foot 06.11.2025 23:24 

    Des fessés et des nuls. Tandis que l’OL se cassait les dents sur le Bétis (2-0), la Roma a enfoncé encore un peu plus les Glasgow Rangers , bons derniers de cette Ligue Europa, grâce à des réalisations de Matias Soulé et Lorenzo Pellegrini (0-2). Dans le même temps, ... Lire la suite

  • Nice n'est pas dernier en Ligue Europa !
    Nice n'est pas dernier en Ligue Europa !
    information fournie par So Foot 06.11.2025 23:11 

    Ne jamais cracher sur une bonne nouvelle quand on est dans le dur. En plein cauchemar en Ligue Europa, Nice a enchaîné un 16 e match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe et une quatrième défaite de rang cette saison dans la compétition , en s’inclinant à domicile ... Lire la suite

  • Strasbourg domine difficilement Häcken et intègre le top 8
    Strasbourg domine difficilement Häcken et intègre le top 8
    information fournie par So Foot 06.11.2025 22:58 

    Häcken 1-2 Strasbourg Buts : Enciso (21 e ), Godo (60 e ) pour les Alsaciens // Dembe (62e) pour Au forceps.… TM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank