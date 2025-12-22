 Aller au contenu principal
Le PSG perd trois matchs sur tapis vert
information fournie par So Foot 22/12/2025 à 12:38

Le PSG perd trois matchs sur tapis vert

Le PSG perd trois matchs sur tapis vert

Ça va comme un lundi pour le Paris Saint-Germain.

Déjà auteur d’un début de saison très moyen en championnat comme en Ligue des champions (aucun succès en six matchs), le club de la capitale a vu la commission fédérale des règlements et contentieux lui faire perdre trois matchs sur tapis vert ce lundi . Cette décision fait suite à une plainte de Fleury.…

CMF pour SOFOOT.com

