 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toni Kroos détruit le championnat saoudien et prend la défense de Ronaldo
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 18:10

Toni Kroos détruit le championnat saoudien et prend la défense de Ronaldo

Toni Kroos détruit le championnat saoudien et prend la défense de Ronaldo

Est-ce qu’on peut compter ça comme une victoire pour la Ligue 1 ? Alors que la Saudi Pro League est en proie à quelques remous après le transfert de Karim Benzema, Toni Kroos ne s’est pas montré tendre avec une ligue pourtant bien décidée à prouver sa valeur . « Le championnat saoudien est un monde à part. Personne ne le connaissait avant l’arrivée de Cristiano. Et maintenant, ils manquent de respect à celui qui leur a apporté la gloire internationale , a fustigé l’ancien milieu de terrain du Real Madrid dans son podcast, Einfach mal Luppen. Je vous le dis, si Ronaldo part demain, plus personne ne regardera ce championnat. »

Ronaldo bientôt de retour aux affaires

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a refusé de jouer les derniers matchs de son club d’Al-Nassr pour protester contre l’arrivée de Benzema chez le leader Al-Hilal. Un transfert qui déséquilibrerait encore davantage le championnat selon le Portugais, qui s’apprête toutefois à retrouver le chemin des pelouses.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry attendus sur la glace
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:40 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l'assaut d'un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, lundi aux JO de Milan Cortina. En attendant, Clément Noël associé à Nils Allègre ... Lire la suite

  • Un maintien obtenu grâce à un forfait : une stratégie qui fait polémique aux Maldives
    Un maintien obtenu grâce à un forfait : une stratégie qui fait polémique aux Maldives
    information fournie par So Foot 09.02.2026 19:15 

    Aux Maldives, le maintien s’est joué sans coup d’envoi… Selon le Guardian , le club de Green Streets a assuré son maintien en première division maldivienne mais la méthode interroge. Lors de l’ultime journée de la Dhivehi League, la situation était la suivante ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr
    Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr
    information fournie par So Foot 09.02.2026 19:10 

    Fin du caprice. Absent depuis plusieurs matchs, Cristiano Ronaldo termine sa grève contre son club Al Nassr . Le Portugais a retrouvé le chemin de l’entraînement ces derniers jours, et selon A Bola , il est attendu ce samedi en championnat face à Al-Fateh. Pour ... Lire la suite

  • OM : et les joueurs dans tout ça ?
    OM : et les joueurs dans tout ça ?
    information fournie par So Foot 09.02.2026 19:03 

    Le travail de Roberto De Zerbi, l’instabilité de l’effectif ou encore l’arbitrage : les raisons avancées pour expliquer les désillusions sont nombreuses ces dernières semaines à Marseille. Mais la dernière déroute face au PSG est avant tout celle des joueurs, complètement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank