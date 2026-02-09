 Aller au contenu principal
Un maintien obtenu grâce à un forfait : une stratégie qui fait polémique aux Maldives
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 19:15

Aux Maldives, le maintien s’est joué sans coup d’envoi… Selon le Guardian , le club de Green Streets a assuré son maintien en première division maldivienne mais la méthode interroge. Lors de l’ultime journée de la Dhivehi League, la situation était la suivante : après la victoire de son concurrent direct, le Club Valencia, Green Streets ne devait pas s’incliner de plus de quatre buts d’écart lors de son dernier match pour éviter la relégation.

L’objectif a bien été atteint, mais sans passer par le terrain. Green Streets ne s’est tout simplement pas présenté pour son match face à New Radiant . Conformément au règlement de la Fédération maldivienne de football (FAM), la rencontre a été déclarée perdue 0-2 par forfait, un score suffisant pour permettre à Green Streets de rester dans l’élite.

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
