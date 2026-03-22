Robinio Vaz porte la Roma face à Lecce
Roma 1-0 Lecce
But : Vaz (57 e )
Le minot a pris son envol. Embourbée dans une série noire (cinq matchs sans victoire), la Roma a repris sa marche en avant en dominant sur le plus petit des scores Lecce ce dimanche (1-0) . Les hommes de Gian Piero Gasperini s’en sont remis à l’ancien Marseillais Robinio Vaz pour l’emporter. Largement dominateurs, les Romains ont attendu le début du second acte pour prendre les commandes. Sur une belle chevauchée de Mario Hermoso, Vaz, à la retombée du centre de l’Espagne, claque un coup de tête et délivre les Giallorossi en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 57ᵉ) .…
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