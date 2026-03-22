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L'Union Saint-Gilloise championne, Louvain se sauve, Zulte-Waregem en playdown
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 20:51

L'Union Saint-Gilloise championne, Louvain se sauve, Zulte-Waregem en playdown

L'Union Saint-Gilloise championne, Louvain se sauve, Zulte-Waregem en playdown

Un feu d’artifice. La 30ᵉ et dernière journée de la phase classique de Jupiler League a eu lieu ce dimanche soir et sans surprise, elle a tenu toutes ses promesses. Vainqueur de son duel face à Saint-Trond, troisième, l’Union saint-gilloise est championne de cette phase aller (1-3). Bruges n’a fait qu’une bouchée de Malines, cinquième, mais doit se contenter de la seconde place (4-1). Battu par le Cercle Bruges (2-3), qui ira tout de même en playdown, Anderlecht, sixième, arrache tout de même la dernière place en playoffs 1 grâce au nul spectaculaire entre La Louvière, 15ᵉ, et Genk (5-5), où Junya Ito a marqué un but.

Zulte-Waregem jouera sa survie dans l’élite, Louvain sauvé

Maître de son destin, Louvain s’est sauvé des playdown en dominant Antwerp, 10ᵉ, sur la plus petite des marges (1-0). Malgré son court succès face à Charleroi (1-0), onzième, Zulte-Waregem devra lutter pour son maintien dans l’élite. Bon dernier et déjà condamné, Dender n’a pas fait le poids face à La Gantoise (1-3).…

TM pour SOFOOT.com

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