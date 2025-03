Tolisso espère toujours un retour en Bleus

Retour vers le passé ?

Très performant cette saison avec Lyon, Corentin Tolisso n’a pas dit adieu à l’équipe de France, où il n’a plus été convoqué depuis septembre 2021. Avant un retour cette semaine dans la liste de Didier Deschamps ? « J’ai 30 ans et demi, mais pour moi, si tu es performant, tu peux être rappelé en équipe de France à 31, 32, 33 ou 34 ans. Là, je vis vraiment au jour le jour, semaine par semaine, je prends énormément de plaisir , confie le milieu rhodanien dans les colonnes de L’Equipe , bien déterminé à faire son grand retour. Je compare souvent la période où j’étais blessé et le moment que je suis en train de vivre, où je profite à fond. Vraiment, je profite de chaque moment. Chaque match, je suis content de le jouer parce que je sais ce que ça fait d’être sur le carreau pendant un moment. Et je n’ai pas envie que ça passe vite, en fait, tout simplement. » …

TB pour SOFOOT.com