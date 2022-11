Titres de séjours pour les "métiers en tension" : "Ce n'est pas un plan de régularisation massive", assure le gouvernement

Ce "que nous proposons, c'est de mettre fin à une forme d'hypocrisie" et de traiter au cas par cas les dossiers, promet le ministre.

Olivier Dussopt et Gérald Darmanin à Paris, le 27 mars 2019. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le projet de favoriser l'emploi des travailleurs immigrés dans les secteurs en pénurie de main d'œuvre ne va pas se traduire par des "régularisations massives, a assuré jeudi 3 novembre le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Le gouvernement a dévoilé mercredi les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration, dont il a vanté l'"équilibre" entre durcissement sur les expulsions et main tendue pour les travailleurs immigrés.

"Ça concerne entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers de personnes" , a précisé le ministre sur franceinfo . "Ce n'est pas un plan de régularisation massive".

"Une forme d'hypocrisie"

Pour les "personnes qui sont sur notre territoire depuis longtemps, qui travaillent mais qui sont en situation irrégulière et qui occupent des postes aujourd'hui dans des secteurs qu'on appelle les métiers en tension", ce "que nous proposons, c'est de mettre fin à une forme d'hypocrisie et au cas par cas de permettre à ces hommes et à ces femmes (...) de demander leur régularisation et d'obtenir un titre de séjour dans ce cadre", a-t-il expliqué.

"Ce que nous proposons, c'est une régularisation au cas par cas. Il n'y a rien de massif à tout cela", a-t-il insisté.

"On parle de permettre à des personnes qui, aujourd'hui occupent des postes absolument fondamentaux pour faire tourner notre économie" de travailler non pas "en situation d'illégalité", mais "de le faire en situation de légalité", a de son côté rappelé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur BFMTV , assurant par ailleurs cette régularisation n'ouvrirait pas le droit au regroupement familial.

Dans le même temps, Gabriel Attal s'est indigné des retours négatifs apportés par l'opposition : "La réalité, c'est qu'on sait qu'une partie de notre économie tourne grâce à l'immigration" , a déclaré le ministre de l'Action et des Comptes publics sur Europe 1 .