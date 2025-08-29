Tirage clément pour Lille avec de beaux voyages
Réitérer le parcours de l’année dernière, voire mieux ?
Après avoir brillé en Ligue des champions la saison passée (un joli parcours stoppé en huitièmes par Dortmund) le LOSC replonge cette année dans l’autre Coupe d’Europe, la Ligue Europa. Et le tirage au sort, effectué ce jeudi, n’a pas été trop cruel avec les Dogues, qui peuvent rêver d’une qualification directe pour les huitièmes de finale .…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer