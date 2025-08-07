 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Timothé Nkada file en Belgique après son passage à Rodez
07/08/2025

Timothé Nkada file en Belgique après son passage à Rodez

Timothé Nkada file en Belgique après son passage à Rodez

Rodez va devoir refaire son effectif.

17 buts en Ligue 2 plus tard, et voilà que Timothé Nkada quitte à nouveau la France un an après être revenu . Le Lillois de naissance a su prendre la relève de Killian Corredor à Rodez, en se montrant décisif à 22 reprises en 31 rencontres, permettant aux Ruthénois de se sortir de leur mauvaise saison et de souffler en fin de saison. Il rejoint le Standard de Liège pour 1,8 million d’euros où il retrouvera un autre joli nom de Ligue 2 : Rafiki Saïd, venu de l’ESTAC.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
A lire aussi

  • Thomas Partey à Villarreal, c’est officiel
    Thomas Partey à Villarreal, c’est officiel
    information fournie par So Foot 07.08.2025 18:31 

    Comme si rien n’avait changé. Thomas Partey, inculpé pour cinq faits de viol et une agression sexuelle au Royaume-Uni, a officiellement retrouvé un club après son départ libre d’Arsenal début juillet. Villarreal a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord avec le ... Lire la suite

  • 4 millions d'euros manquent sur le chèque envoyé par beIN Sports à la LFP
    4 millions d'euros manquent sur le chèque envoyé par beIN Sports à la LFP
    information fournie par So Foot 07.08.2025 17:35 

    Les tensions ne sont pas prêts de s’effriter. À moins de dix jours du retour du championnat, les relations entre beIN Sports et la LFP sont toujours très tendues. Depuis des semaines, la chaîne et la LFP se tirent la bourre au sujet de la seule rencontre diffusée ... Lire la suite

  • Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence
    Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence
    information fournie par So Foot 07.08.2025 17:29 

    Il n’est jamais trop tard pour se relancer. Après une année sans club, Mariano Díaz va retrouver les terrains à 32 ans du côte du Deportivo Alavés . Le Dominicain s’est officiellement engagé ce jeudi avec le club espagnol jusqu’en 2027 et retrouverait donc la Liga ... Lire la suite

  • Wolverhampton rendra hommage à Diogo Jota contre Manchester City
    Wolverhampton rendra hommage à Diogo Jota contre Manchester City
    information fournie par So Foot 07.08.2025 17:23 

    Wolves ay we. Le 3 juillet dernier, le monde du football perdait l’un de ses joyaux. Plus d’un mois après l’accident de voiture mortel de Diogo Jota, Liverpool lui a fièrement rendu hommage lors des retours des Reds à Anfield contre l’Athletic Bilbao ce lundi. ... Lire la suite

L'offre BoursoBank