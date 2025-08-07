Timothé Nkada file en Belgique après son passage à Rodez

Rodez va devoir refaire son effectif.

17 buts en Ligue 2 plus tard, et voilà que Timothé Nkada quitte à nouveau la France un an après être revenu . Le Lillois de naissance a su prendre la relève de Killian Corredor à Rodez, en se montrant décisif à 22 reprises en 31 rencontres, permettant aux Ruthénois de se sortir de leur mauvaise saison et de souffler en fin de saison. Il rejoint le Standard de Liège pour 1,8 million d’euros où il retrouvera un autre joli nom de Ligue 2 : Rafiki Saïd, venu de l’ESTAC.…

RFP pour SOFOOT.com