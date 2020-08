Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TikTok: La Maison blanche annonce des actions dans les prochains jours Reuters • 04/08/2020 à 20:15









TIKTOK: LA MAISON BLANCHE ANNONCE DES ACTIONS DANS LES PROCHAINS JOURS WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis prendront des mesures concernant l'application chinoise de partage vidéo TikTok dans les jours qui viennent, a annoncé mardi Kayleigh McEnany, la porte-parole de la Maison blanche, lors d'un point presse. "Les Etats-Unis prendront des mesures sur plusieurs applications chinoises, dont TikTok, à cause des risques pour la sécurité nationale qu'elles représentent", a-t-elle ajouté sans donner de détails supplémentaires. Donald Trump avait annoncé lundi avoir donné 45 jours à l'application TikTok pour vendre ses activités aux Etats-Unis sous peine de les interdire à partir du 15 septembre. (Andrea Shalal et Susan Heavey; version française Camille Raynaud)

