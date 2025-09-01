Tiens, Luis Suárez se met à cracher
Ça faisait un bail !
On ne le changera pas : Luis Suárez a été surpris en train de cracher sur l’un des membres du staff des Sounders de Seattle . Ce vilain geste est intervenu après la débâcle de son équipe, l’Inter Miami, en finale de Leagues Cup (3-0) et au milieu d’une bagarre générale impliquant l’Uruguayen et son coéquipier Sergio Busquets.…
KM pour SOFOOT.com
