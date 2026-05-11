Tiens, devinez qui on a rappelé pour faire l'hymne officiel du Mondial ?
Quel est le plus gros comeback entre celui de Zidane en 2005 chez les Bleus et celui de Shakira pour un hymne de Coupe du monde ? En vrai, il y a débat. À un mois du Mondial, la chanteuse colombienne a dévoilé un teasing de son prochain titre « Dai Dai » sur son compte Instagram. Le titre devrait sortir le 14 mai et faire office d’hymne officiel de la prochaine Coupe du monde.
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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