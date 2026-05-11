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Tiens, devinez qui on a rappelé pour faire l'hymne officiel du Mondial ?
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 16:01

Tiens, devinez qui on a rappelé pour faire l'hymne officiel du Mondial ?

Tiens, devinez qui on a rappelé pour faire l'hymne officiel du Mondial ?

Quel est le plus gros comeback entre celui de Zidane en 2005 chez les Bleus et celui de Shakira pour un hymne de Coupe du monde ? En vrai, il y a débat. À un mois du Mondial, la chanteuse colombienne a dévoilé un teasing de son prochain titre « Dai Dai » sur son compte Instagram. Le titre devrait sortir le 14 mai et faire office d’hymne officiel de la prochaine Coupe du monde.

EM pour SOFOOT.com

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