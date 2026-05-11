Un club turc doit sa promotion à une roucoulette

L’ascenseur émotionnel. Muğlaspor, club de troisième division turque, est promu en D2 suite à sa victoire en finale des barrages face à Elazığspor (0-0, 8-7 T.A.B.), ce dimanche. Mais le club de la ville de Muğla est passé tout près de perdre la séance de tirs au but.

Jeu de mains, effet de vilain

Alors qu’Elazığspor menait la danse (4-5 T.A.B.), Zihni Temelci, le défenseur de Muğlaspor, devait absolument marquer pour que la fatidique épreuve se poursuive. Le numéro 18 a vu le gardien de but adverse Furkan Köse s’interposer… mais il n’a fait que de dévier le ballon rond au fond des filets avec un effet que n’aurait pas renié le handballeur Michaël Guigou . Dans le jargon, on appellerait ça une roucoulette.…

CT pour SOFOOT.com