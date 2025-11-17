Thomas Tuchel recadre sa star

Boulard Bellingham.

Quand Jude Bellingham a vu qu’il allait céder sa place pour les cinq dernières minutes d’Albanie-Angleterre (2-0), il a été très frustré. Il venait de prendre un carton jaune après un tacle de rageux sur Armando Broja. Morgan Rogers est entré à sa place, et Bellingham a rouspété. Son sélectionneur Thomas Tuchel a laissé échapper son mécontentement après la rencontre. « C’est la décision qui a été prise, et il doit l’accepter. Son coéquipier attend, donc il doit l’accepter, le respecter et continuer à aller de l’avant , a estimé l’Allemand dans le Guardian, après la victoire anglaise. Je ne changerai pas de décision simplement parce que quelqu’un agite les bras. » Jude Bellingham n’avait pas été sélectionné en septembre, pour cause de blessure, ni en octobre, alors qu’il jouait avec le Real Madrid.…

UL pour SOFOOT.com