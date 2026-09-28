Thomas Tuchel ne compte pas plier devant la Premier League

L’Angleterre et son calendrier infernal, très peu pour Thomas Tuchel. Battus par l’Espagne pour leur premier match de cette édition de Ligue des nations (3-2), les Three Lions sont déjà dans l’urgence de résultats dans le groupe C, où figurent aussi la Tchéquie et la Croatie.

Du repos ? Quel repos ?

Alors que se profile un déplacement à Prague, pas question donc pour le sélectionneur de reposer ses cadres, peu importe la rythme effréné de la saison qui se profile en Premier League ou une trêve à quatre matchs . « Je ne prends pas les appels des entraîneurs de Premier League, a-t-il ainsi déclaré . Je n’ai jamais appelé de sélectionneur. C’est comme ça. »…

JF pour SOFOOT.com