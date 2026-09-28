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Les compos de Belgique-France sont tombées !
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 19:47

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Les compos de Belgique-France sont tombées !

Les compos de Belgique-France sont tombées !

C’était attendu, c’est désormais officiel, Zizou passe son effectif en revue. Pour affronter la Belgique au stade Roi-Baudoin de Bruxelles, le nouveau sélectionneur des Bleus a choisi de faire tourner et dans les grandes largeurs !

Premières pour Da Cunha, Diouf et Jacquet

Pour ZZ, on change donc quasiment tout . Si dans les buts, Mike Maignan, capitaine, garde sa place, il aura pas mal de neuf devant lui, avec notamment Jérémy Jacquet qui va gratter sa première cape , aux côtés de Lacroix, reconduit. Andy Diouf, néo capé à gauche, et Pierre Kalulu à droite, pour sa quatrième sélection, occuperont les couloirs.…

JF pour SOFOOT.com

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