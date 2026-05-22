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Manchester United fixé sur son avenir
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 12:39

Manchester United fixé sur son avenir

Manchester United fixé sur son avenir

Le board de United retrouve un cerveau. Alors que des rumeurs laissaient penser que Michael Carrick aurait pu quitter Manchester United à la fin de la saison, le club vient d’annoncer la prolongation du technicien anglais pour deux saisons supplémentaires à la tête des Mancuniens. « Michael a bien gagné l’opportunité de continuer à diriger notre équipe masculine. Pendant le temps où il a occupé ce rôle, nous avons vu des résultats positifs sur le terrain, mais plus que cela, une approche qui s’aligne sur les valeurs, les traditions et l’histoire du club » , a indiqué Jason Wilcox, directeur du football du club, au sujet de cette prolongation. Le bilan de l’Anglais est flatteur : onze victoires, trois nuls et seulement deux défaites en seize rencontres.

It's Carrick, you know ❤️ 🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract.…

TC pour SOFOOT.com

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