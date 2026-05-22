Manchester United fixé sur son avenir

Le board de United retrouve un cerveau. Alors que des rumeurs laissaient penser que Michael Carrick aurait pu quitter Manchester United à la fin de la saison, le club vient d’annoncer la prolongation du technicien anglais pour deux saisons supplémentaires à la tête des Mancuniens. « Michael a bien gagné l’opportunité de continuer à diriger notre équipe masculine. Pendant le temps où il a occupé ce rôle, nous avons vu des résultats positifs sur le terrain, mais plus que cela, une approche qui s’aligne sur les valeurs, les traditions et l’histoire du club » , a indiqué Jason Wilcox, directeur du football du club, au sujet de cette prolongation. Le bilan de l’Anglais est flatteur : onze victoires, trois nuls et seulement deux défaites en seize rencontres.

It's Carrick, you know ❤️ 🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract.…

TC pour SOFOOT.com