Pep Guardiola dit au revoir à Manchester City
Grab your tissues ! Pep Guardiola et Manchester City, il ne restera plus qu’un dernier chapitre. Ce sera ce dimanche à l’Etihad Stadium contre Aston Villa. Les Citizens ont officialisé le départ du coach espagnol dans une vidéo où Pep parle des émotions, de ses dix années passées à Manchester City, du club, de la ville, des joies, des peines et d’un tas d’autres choses.
"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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