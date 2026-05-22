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Pep Guardiola dit au revoir à Manchester City
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 12:47

Pep Guardiola dit au revoir à Manchester City

Pep Guardiola dit au revoir à Manchester City

Grab your tissues ! Pep Guardiola et Manchester City, il ne restera plus qu’un dernier chapitre. Ce sera ce dimanche à l’Etihad Stadium contre Aston Villa. Les Citizens ont officialisé le départ du coach espagnol dans une vidéo où Pep parle des émotions, de ses dix années passées à Manchester City, du club, de la ville, des joies, des peines et d’un tas d’autres choses.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4…

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