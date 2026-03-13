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Thomas Ramos aurait-il été un bon joueur de foot ?
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 23:05

Thomas Ramos aurait-il été un bon joueur de foot ?

Thomas Ramos aurait-il été un bon joueur de foot ?

L’équipe de France de rugby devra compter sur un excellent Thomas Ramos pour remporter le Tournoi des Six Nations contre l’Angleterre ce samedi (21h10). Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus est un adepte du jeu au pied, devenu déterminant dans le rugby pour débloquer des rencontres. Des rugbymen racontent.

Impeccables avec les mains contre l’Irlande, l’Italie et le Pays de Galles, les Bleus sont tombés de haut contre l’Écosse samedi dernier (40-50). Ils pourraient perdre le Tournoi des Six nations en cas de défaite contre l’Angleterre. Il faudrait qu’ils se foirent en mêlée, loupent leurs plaquages ou soient pénalisés dans les rucks. Mais aussi que, comme en Écosse, ils jouent moins bien au pied.

À Murrayfield, le ballon ovale était plus capricieux que la cornemuse. Il a rebondi dans les mains de l’adversaire, a filé en touche quand Thomas Ramos voulait le mettre dans l’axe et partait trop loin quand les Bleus voulaient récupérer leurs chandelles. Pourtant, d’ordinaire, l’arme est bien utilisée par les Français. Contre l’Irlande, lors du premier match du tournoi des Six Nations, Ramos s’est autorisé un extérieur du pied à faire pâlir Luka Modrić. L’arrière, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, n’en était pas à son coup d’essai. Régulier au pied, il trouve des passes en profondeur parfaites pour ses coéquipiers aux coupes mulets et tape des transformations depuis toute la largeur du terrain. « C’est de la chance, je ne vais pas expliquer que j’ai fait exprès » , a-t-il nuancé après la rencontre. De la chance ? Pas vraiment, car tous ces gestes bien bossés sont devenus la nouvelle base du rugby moderne.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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