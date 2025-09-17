Thomas Partey plaide à nouveau non-coupable
Les sales dernières 24 heures.
Au lendemain de la rencontre de Ligue des champions entre Villarreal et Tottenham, Thomas Partey s’est rendu au tribunal de Southwark où il était attendu, ce mercredi. Après une défaite et un accueil houleux du Tottenham Hotspur Stadium la veille, le milieu ghanéen accusé d’agressions sexuelles et viols depuis cet été, a plaidé non-coupable , comme le rapporte L’Équipe. Libéré sous caution et recruté tout de même par Villarreal cet été, Thomas Partey peut désormais rentrer en Espagne , rejoindre le sous-marin jaune.…
KM pour SOFOOT.com
