Thomas Partey conspué à Tottenham avant son procès
Oh when Partey go marching off.
Ce mercredi, Thomas Partey comparaît au tribunal de Westminster dans le cadre d’un nouveau procès concernant une agression sexuelle présumée. Début août, le nouveau joueur de Villarreal était déjà passé devant la justice britannique pour cinq faits de viols et une agression sexuelle commis sur trois femmes entre 2021 et 2022. À la veille de cette nouvelle audience, l’ancien joueur d’Arsenal a été conspué par les supporters de Tottenham lors de la défaite du sous-marin jaune contre les Spurs .…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer