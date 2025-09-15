Thomas Müller ravi de la victoire de l’Allemagne à l’Eurobasket
Les plaisirs simples de la vie.
Décidément, Thomas Müller a eu de quoi se réjouir pendant le week-end lors duquel il a fêté ses 36 ans. Après avoir inscrit un triplé à l’occasion de la plus grosse victoire de l’histoire de Vancouver en MLS, l’attaquant allemand a vibré devant la victoire de ses compatriote en finale de l’ Eurobasket ce dimanche. Face à la Turquie, la Nationalmannschaft l’a emporté au terme d’un match époustouflant (88-83) et ainsi décroché son premier titre de champion d’Europe depuis… 1993.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
