Thomas Müller ravi de la victoire de l’Allemagne à l’Eurobasket
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 10:21

Les plaisirs simples de la vie.

Décidément, Thomas Müller a eu de quoi se réjouir pendant le week-end lors duquel il a fêté ses 36 ans. Après avoir inscrit un triplé à l’occasion de la plus grosse victoire de l’histoire de Vancouver en MLS, l’attaquant allemand a vibré devant la victoire de ses compatriote en finale de l’ Eurobasket ce dimanche. Face à la Turquie, la Nationalmannschaft l’a emporté au terme d’un match époustouflant (88-83) et ainsi décroché son premier titre de champion d’Europe depuis… 1993.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
