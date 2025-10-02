Thomas Müller décroche son premier titre au Canada
Plus qu’un pour rattraper Kane.
Arrivé libre cet été à Vancouver après avoir tiré sa révérence au Bayern Munich, Thomas Müller continue de s’amuser comme en vacances prolongées en Amérique du Nord. L’attaquant allemand vient déjà de soulever un premier trophée avec les Vancouver Whitecaps. Bon, la saison régulière de MLS n’est même pas finie et on parle ici de la Coupe du Canada, donc à peu près aussi connue que le championnat de curling du Manitoba. Mais un trophée reste un trophée.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
