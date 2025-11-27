Thomas Frank donne le prochain Ballon d'or à un joueur du PSG

Difficile de faire beaucoup mieux.

Mais jusqu’où va-t-il aller ? Auteur d’un triplé ce mercredi soir lors de la victoire du PSG contre Tottenham (5-3), Vitinha a une nouvelle fois éclaboussé l’Europe de son talent . D’abord sur une frappe en une touche du pied droit qui finit dans la lucarne, puis un enroulé pied gauche, et enfin un penalty. Et pourtant, il veut faire mieux : « Si je suis à mon prime ? Le meilleur reste à venir » , a déclaré le milieu portugais en zone mixte après le match.…

CDB pour SOFOOT.com