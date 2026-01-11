Arsenal et Martinelli survolent Portsmouth

Portsmouth 1-4 Arsenal

Buts : Bishop (3 e ) pour Portsmouth // Dozzell (8 e , CSC) & Martinelli (25 e , 51 e & 72 e ) pour Arsenal

Au coeur d’une polémique depuis son geste sur Conor Bradley jeudi contre Liverpool, le pestiféré Gabriel Martinelli a répondu ce dimanche avec un triplé, sur la pelouse de Portsmouth (Championship), au troisième tour de la Cup. Encore une fois terrifiant sur corner, Arsenal s’est baladé (1-4) sur la pelouse du double vainqueur de la compétition – la dernière fois, c’était en 2008, avec Lassana Diarra et Sylvain Distin.…

JB pour SOFOOT.com