Lens assume son statut à Sochaux

Sochaux 0-3 Lens

Buts : O. Édouard (22 e ), Udol (87 e ) & A. Sima (89 e ) pour Lens

Les supporters lensois n’auront pas vécu ce week-end galère pour rien : initialement prévu samedi soir mais annulé à cause des chutes de neige, décalé à ce dimanche en début d’après-midi, le 16 e de finale opposant le FC Sochaux-Montbéliard au leader de Ligue 1 a tourné à la correction (0-3) , la faute à un laisser-aller des locaux, pas ridicules sur l’ensemble de la rencontre mais dépassés dans les dernières minutes.…

JB pour SOFOOT.com