Liverpool perd l'un de ses titulaires jusqu'à la fin de saison
Gabriel Martinelli a de quoi regretter son geste : alors que le Brésilien avait tenté de tirer Conor Bradley du terrain, jeudi lors d’Arsenal-Liverpool (0-0), pendant que le latéral de Liverpool se tordait de douleur au sol, on apprend ce dimanche que l’international nord-irlandais souffre d’ une blessure très sérieuse qui devrait l’écarter des pelouses jusqu’à la fin de la saison .
Liverpool FC can confirm Conor Bradley has sustained a significant knee injury.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
