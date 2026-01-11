 Aller au contenu principal
Liverpool perd l'un de ses titulaires jusqu'à la fin de saison
information fournie par So Foot 11/01/2026 à 15:32

Liverpool perd l'un de ses titulaires jusqu'à la fin de saison

Liverpool perd l'un de ses titulaires jusqu'à la fin de saison

Gabriel Martinelli a de quoi regretter son geste : alors que le Brésilien avait tenté de tirer Conor Bradley du terrain, jeudi lors d’Arsenal-Liverpool (0-0), pendant que le latéral de Liverpool se tordait de douleur au sol, on apprend ce dimanche que l’international nord-irlandais souffre d’ une blessure très sérieuse qui devrait l’écarter des pelouses jusqu’à la fin de la saison .

Liverpool FC can confirm Conor Bradley has sustained a significant knee injury.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
