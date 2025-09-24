Thomas Frank brosse Harry Kane dans le sens du poil
Qui ne tente rien n’a rien.
Ce mercredi soir, Tottenham reçoit Doncaster à l’occasion du 3 e tour de la Carabao Cup. En conférence de presse, Thomas Frank a fait un pas de côté pour évoquer l’excellente forme d’un ancien pilier de la maison des Spurs : Harry Kane, auteur d’un très bon début de saison avec douze buts en seulement six matchs. …
