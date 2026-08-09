Thierry Henry justifie son amour pour New York devant Zohran Mamdani

« J’ai jamais rien vu d’aussi haut, c’est haut, c’est haut New York, New York USA. » S’il était encore de ce monde , Serge Gainsbourg serait d’accord avec les propos de Thierry Henry sur New York . Au cours d’une discussion avec le maire Zohran Mamdani, fan d’Arsenal comme lui, celui qui détient une rue new-yorkaise à son nom a expliqué pourquoi , en 2012, il avait déclaré que la Big Apple était la meilleure ville du monde.

« New York représente le monde tel qu’il est. »

« Ma personnalité est très proche de celle d’un New-Yorkais » , affirme l’ancien joueur des New York Red Bulls. « Je viens ici depuis 1995. Par exemple, un New-Yorkais vous fera clairement savoir ce qu’il pense et j’adore ça. Ensuite, il y a la mixité de la ville. C’est comme ça qu’est le monde. New York représente le monde tel qu’il est. C’est la meilleure représentation du monde. » …

MBC pour SOFOOT.com