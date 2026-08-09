 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ultras parisiens boycottent le Trophée des champions
information fournie par So Foot 09/08/2026 à 14:46
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les ultras parisiens boycottent le Trophée des champions

Les ultras parisiens boycottent le Trophée des champions

Le Trophée des champions une nouvelle fois en cause. D’après les informations de RMC Sports, le Collectif Ultras Paris ne se déplacera pas au stade Bollaert pour le Trophée des champions entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain , un match à suivre le 16 août prochain à 21 H. Le groupe de supporter parisien dénonce « la non-organisation de ce match sur un terrain neutre et l’absence de répartition équitable des places au stade Bollaert. »

Un tirage au sort réalisé entre le PSG et Lens pour déterminer le stade hôte

Pour rappel, la Ligue de football professionnel avait procédé à un tirage au sort pour savoir où se déroulera le Trophée des champions 2026 entre le PSG, champion de France en titre, et Lens, vainqueur de la Coupe de France. Au préalable, la LFP avait chargé les deux finalistes de trouver un terrain d’entente. Faute d’accord, la Ligue avait finalement tiré au sort pour départager les stades respectifs des deux finalistes. Le magnat des boules avait alors tiré le club artésien. …

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le fils de Jamel Debbouze passe des essais à Angers
    Le fils de Jamel Debbouze passe des essais à Angers
    information fournie par So Foot 09.08.2026 16:57 

    « C’est trop calme Angers, j’aime pas trop beaucoup ça.» Fils de l’acteur et humoriste Jamel Debbouze, Léon poursuit sa carrière de jeune footballeur. Passé par l’académie du Paris Saint-Germain – le club que supporte son daron Numérobis -, Léon Debbouze passait ... Lire la suite

  • Chelsea tenu en échec par un club malaisien
    Chelsea tenu en échec par un club malaisien
    information fournie par So Foot 09.08.2026 16:27 

    Johor 3-3 Chelsea Buts : Aiman (14 e ), Arribas (65 e ), Bergson (87 e ) pour les Tigres du Sud // Delap (43 e et 62 e ) et Glauder (89 e , CSC) Malaisant. La Malaisie se souviendra de ce 9 août 2026, le jour où un de ses clubs, le Johor DT a tenu en échec Chelsea ... Lire la suite

  • Les coureuses du Tour de France lors du départ de la dernière étape, le 9 août 2026 à Nice ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Tour de France: les coureuses ont pris le départ d'une dernière étape à suspense
    information fournie par AFP 09.08.2026 16:19 

    Les coureuses du Tour de France, dont la porteuse du maillot jaune Demi Vollering et sa dauphine Kasia Niewiadoma, séparées de seulement 8 secondes au classement général, ont pris le départ dimanche à Nice de la 9e et dernière étape qui s'annonce palpitante. Les ... Lire la suite

  • Lionel Messi et son épouse Antonela Roccuzzo, le 8 août 2026, à leur arrivée en jet privé à Rosario en Argentine, où le père et agent de la star du football doit être inhumée ( AFP / Luis ROBAYO )
    Lionel Messi fait ses adieux à son père, figure tutélaire de son itinéraire
    information fournie par AFP 09.08.2026 16:04 

    Lionel Messi, dans l'intimité mais entouré de quelques compagnons de la sélection argentine, s'apprêtait dimanche à faire ses adieux a son père Jorge, décédé la veille a 68 ans, à la fois pilier émotionnel, soutien footballistique, et agent de la star mondiale ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank