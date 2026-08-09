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Le geste fou d'un Iranien en D2 russe
information fournie par So Foot 09/08/2026 à 14:28
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Le geste fou d'un Iranien en D2 russe

Le geste fou d'un Iranien en D2 russe

Ce n’était pas un simple accident. Ce dimanche matin, le Sparta Kostroma se déplaçait à l’extrême Est de la Russie pour affronter le SKA Khabarovsk. Un match comptant pour la cinquième journée du championnat russe qui sentait le traquenard à plein nez pour les visiteurs. Que nenni ! Grâce à un geste exceptionnel du défenseur iranien Nader Mohammadi, Kostroma s’est imposé 3-1 sur la pelouse de Khabarovsk.

Un lancer retourné

Alors que son équipe menait 2-1 en fin de match, le natif de Téhéran a délivré une longue touche décisive sur un lancer retourné , un geste popularisé dans les années 90 par l’Estonien Risto Kallaste et par l’Anglais Steve Watson. À la retombée de ce missile téléguidé, le Russe Sergey Bugriev, auteur d’une tête imparable pour le pauvre gardien de Khabarovsk.

MBC pour SOFOOT.com

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