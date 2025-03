Thierry Henry invité par le maire de Panama City

Comment devenir une icône locale en quelques jours.

Impliqué malgré lui dans une scène folle après le but victorieux du Panaméen Cecilio Waterman face aux Etats-Unis en demi-finale de la Ligue des Nations CONCACAF, Thierry Henry s’est fait de nouveaux fans. Quelques jours après cette célébration, le maire de Panama City, Mayer Mizrachi, a en effet publié une lettre pour inviter l’ancienne légende de l’équipe de France à venir visiter sa ville . « Le but de Cecilio Waterman à la 93 e minute contre les Etats-Unis nous a enthousiasmés, mais votre réaction sincère et humble nous a conquis. Votre message est devenu viral et vous êtes désormais l’un des nôtres , a-t-il notamment écrit. Au nom de tous les citoyens, je t’invite à venir visiter notre pays. Une fête pleine d’amour et d’admiration t’attend. » …

TB pour SOFOOT.com