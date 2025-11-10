 Aller au contenu principal
Thierry Henry élu troisième chauve le plus sexy du monde
information fournie par So Foot 10/11/2025 à 19:58

Cocorico !

Pour oublier le morne quotidien du mois de novembre, il est toujours conseillé de se pencher sur le classement annuel des hommes chauves les plus sexy du monde par l’agence de relations publiques Reboot Online. Seulement septième l’an dernier, notre Thierry Henry national a réalisé une année 2025 fantastique et grimpe à la troisième place !…

EL pour SOFOOT.com

