Thierry Henry élu troisième chauve le plus sexy du monde
Cocorico !
Pour oublier le morne quotidien du mois de novembre, il est toujours conseillé de se pencher sur le classement annuel des hommes chauves les plus sexy du monde par l’agence de relations publiques Reboot Online. Seulement septième l’an dernier, notre Thierry Henry national a réalisé une année 2025 fantastique et grimpe à la troisième place !…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer