Les Bleus et le Sénégal obligent la reprogrammation d'une finale

On ne verra pas les poteaux le 16 juin, mais on espère surtout ne pas les taper. TF1 a annoncé la date de la diffusion de la finale de Koh-Lanta . C e sera le mardi 23 juin à 21h10, ce qui veut dire que vous ne verrez pas Denis Brogniart (ni de notes) pendant deux semaines, car l’épisode de l’orientation sera pas diffusée le 16 juin à cause d’un événement de haute importance.

Double peine pour TF1

Déjà privé de Mondial, TF1 a décidé de décaler l’épilogue de son émission phare mythique car l’équipe de France jouera son premier match du groupe I face au Sénégal au même moment . Une rencontre qui sera diffusée sur M6. Une très probable importante perte d’audience est à prévoir pour l’entrée en lice des vice-champions du monde face aux Lions de la Téranga, ce qui a motivé la décision du diffuseur, selon Télé-Loisirs. …

EM pour SOFOOT.com