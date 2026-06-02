Peut-on gagner un titre et ne pas savoir danser ?

Comme l'année dernière, les célébrations des champions d'Europe au Parc des Princes ont été l'occasion pour Désiré Doué et consorts de placer quelques pas de danse, comme à d'autres d'être moins à l'aise sur le dancefloor. Pas toujours évident d’être un grand champion sans savoir bouger.

Dimanche soir, porte de Saint-Cloud. Le Parc des Princes est plein à craquer après 24 heures de fête, de célébrations et se présente comme le dernier théâtre de la journée pour accueillir les champions d’Europe. Tout le monde veut (re)voir la coupe aux grandes oreilles, celle qui avait déjà fait chavirer les amoureux du club de la capitale l’année dernière. Au stade comme sur les réseaux sociaux, des scènes sont scrutées : l’entrée individuelle des joueurs sur la pelouse. Les projecteurs sont braqués sur eux, déboulant sur la musique de leur choix, qui doit les accompagner sur le tapis rouge jusqu’à l’estrade dans le rond central. Le mieux pour passer cette trentaine de secondes sans embûches, cela reste de savoir danser. Une arme indispensable pour les grands champions qui doivent célébrer des trophées chaque année ?

🤸 Quelle entrée de Joao Neves ! pic.twitter.com/P2tewJJsee…

Propos de Marina Gomes recueillis par OC

Par Oscar Crassous pour SOFOOT.com