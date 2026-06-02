La Coupe du monde pourrait coûter cher aux entreprises

Alors comme ça regarder un petit Australie-Paraguay à quatre heures du mat’ sera mauvais pour le chiffre d’affaires ? Selon une étude menée par UKG dans huit pays, la Coupe du monde pourrait coûter une perte de productivité de plus de 14 milliards d’euros aux employeurs.

C’est en tout cas la conclusion qui a été faite par la société britannique spécialisée dans la finance, après avoir sollicité l’organisme de sondage Censuwide. Ce dernier leur a transmis les réponses de 8 000 salariés sollicités en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, au Mexique, au Canada et aux Pays-Bas, entre le 8 et le 12 mai 2026.…

OC pour SOFOOT.com