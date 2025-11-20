Thibaut Courtois dévoile ses plans pour l'avenir

Courtois sur le temps long.

Avec douze titres glanés sous la tenue du Real Madrid, dont trois Liga et deux Ligue des champions, Thibaut Courtois mériterait sans doute sa place au Hall of Fame du club madrilène. Et après 304 matchs disputés dans la cage merengue , le portier belge ne compte pas s’arrêter là. Interrogé par El Partidazo de COPE , il a annoncé vouloir continuer quelques années supplémentaires : « J’ai toujours eu cette idée de jouer jusqu’à 38 ou 39 ans. Quand je vois Manuel Neuer, il joue toujours à un très haut niveau, et j’espère que je ferai la même chose au Real Madrid. » …

CDB pour SOFOOT.com