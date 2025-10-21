 Aller au contenu principal
Thibaut Courtois allume encore la Liga et Javier Tebas
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 17:44

Ne comptez pas sur Thibaut Courtois pour la boucler.

Présent en conférence de presse à la veille de la réception de la Juventus en Ligue des champions, le gardien madrilène a alimenté la polémique autour du match de Liga délocalisé à Miami. Et il en a profité pour tacler le président de la Liga, Javier Tebas, comme il l’avait fait en juillet dernier : « Il fait des réponses publiques, sur les réseaux… Je n’ai jamais vu un président de Ligue parler de cette manière. Cacher ou détourner le fond de la protestation, c’est une censure, c’est une manipulation, et c’est grave. »

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire

