Thibaut Courtois « à 100 % » derrière Vinícius

Après Guardiola, Luisão, Henry, et plein d’autres, Thibaut Courtois est revenu, à son tour, sur l’affaire Prestianni-Vinícius , en conférence de presse la veille du match retour entre le Real Madrid et Benfica. « Nous soutenons à 100 % Vinícius, qui a beaucoup souffert… et qui n’a jamais rien dit de tel. Il l’a entendu à 100 % et comme il l’a entendu à maintes reprises, et je le crois à 100 % » , explique le gardien belge qui, visiblement, adore utiliser « à 100 % » , avant d’ajouter : « Comme (Prestianni) s’est couvert la bouche, nous ne le saurons jamais. Et Benfica défendra son joueur. Mais nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus : c’est à l’UEFA et aux institutions de se prononcer » .

Concernant la réaction de Mourinho, Courtois ne la comprend pas : « Mourinho est Mourinho, et un entraîneur défend toujours son club. Mais je trouve gênant que la célébration de Vinícius soit utilisée contre lui […] C’est arrivé, et on ne peut pas justifier un acte présumé de racisme à cause d’une simple célébration » .…

EA pour SOFOOT.com