Thiago Alcántara revient au Barça
Spécifique frappes flottantes à venir.
C’est officiel : le FC Barcelone a annoncé ce jeudi le retour de son ancien joueur Thiago Alcántara dans le staff de Hansi Flick. À la retraite depuis juillet 2024, l’ancien Red , formé au Barça fait son grand retour, dans une équipe qu’il connaît plus que tout, après déjà un court passage dans le staff à l’été 2024 . Selon le communiqué du club , le rôle de Thiago, consistera désormais « à apporter son aide sur les aspects tactiques et à préparer les entraînements. » …
