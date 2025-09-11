 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Thiago Alcántara revient au Barça
information fournie par So Foot 11/09/2025 à 18:11

Thiago Alcántara revient au Barça

Thiago Alcántara revient au Barça

Spécifique frappes flottantes à venir.

C’est officiel : le FC Barcelone a annoncé ce jeudi le retour de son ancien joueur Thiago Alcántara dans le staff de Hansi Flick. À la retraite depuis juillet 2024, l’ancien Red , formé au Barça fait son grand retour, dans une équipe qu’il connaît plus que tout, après déjà un court passage dans le staff à l’été 2024 . Selon le communiqué du club , le rôle de Thiago, consistera désormais « à apporter son aide sur les aspects tactiques et à préparer les entraînements. »

KM pour SOFOOT.com

